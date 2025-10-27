Wrapped Aave Avalanche WAVAX（WAAVAWAVAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 20.69 24H最高价 $ 22.45 历史最高 $ 37.8 最低价 $ 9.46 涨跌幅（1H） +0.10% 涨跌幅（1D） +7.03% 漲跌幅（7D） +2.19%

Wrapped Aave Avalanche WAVAX（WAAVAWAVAX）当前实时价格为 $22.26。过去 24 小时内，WAAVAWAVAX 的交易价格在 $ 20.69 至 $ 22.45 之间波动，市场活跃度显著。WAAVAWAVAX 的历史最高价为 $ 37.8，历史最低价为 $ 9.46。

从短期表现来看，WAAVAWAVAX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.10%，过去 24 小时内变动为 +7.03%，过去 7 天内累计变动为 +2.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Avalanche WAVAX（WAAVAWAVAX）市场信息

市值 $ 112.34K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 112.34K 流通量 5.05K 总供应量 5,053.488816141395

Wrapped Aave Avalanche WAVAX 的当前市值为 $ 112.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAAVAWAVAX 的流通量为 5.05K，总供应量是 5053.488816141395，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 112.34K。