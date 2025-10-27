Wrapped Aave Avalanche USDT（WAAVAUSDT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 1.18 24H最高价 $ 1.23 历史最高 $ 1.44 最低价 $ 0.574882 涨跌幅（1H） -2.37% 涨跌幅（1D） +1.58% 漲跌幅（7D） +1.32%

Wrapped Aave Avalanche USDT（WAAVAUSDT）当前实时价格为 $1.2。过去 24 小时内，WAAVAUSDT 的交易价格在 $ 1.18 至 $ 1.23 之间波动，市场活跃度显著。WAAVAUSDT 的历史最高价为 $ 1.44，历史最低价为 $ 0.574882。

从短期表现来看，WAAVAUSDT 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.37%，过去 24 小时内变动为 +1.58%，过去 7 天内累计变动为 +1.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Avalanche USDT（WAAVAUSDT）市场信息

市值 $ 109.04K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 109.04K 流通量 91.11K 总供应量 91,110.212541

Wrapped Aave Avalanche USDT 的当前市值为 $ 109.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAAVAUSDT 的流通量为 91.11K，总供应量是 91110.212541，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 109.04K。