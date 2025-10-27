Wrapped Aave Avalanche USDC（WAAVAUSDC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24H最低价 $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24H最高价 24H最低价 $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24H最高价 $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 历史最高 $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 最低价 $ 0.566241$ 0.566241 $ 0.566241 涨跌幅（1H） -1.38% 涨跌幅（1D） +1.04% 漲跌幅（7D） +0.81% 漲跌幅（7D） +0.81%

Wrapped Aave Avalanche USDC（WAAVAUSDC）当前实时价格为 $1.17。过去 24 小时内，WAAVAUSDC 的交易价格在 $ 1.16 至 $ 1.21 之间波动，市场活跃度显著。WAAVAUSDC 的历史最高价为 $ 1.41，历史最低价为 $ 0.566241。

从短期表现来看，WAAVAUSDC 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.38%，过去 24 小时内变动为 +1.04%，过去 7 天内累计变动为 +0.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Avalanche USDC（WAAVAUSDC）市场信息

市值 $ 122.06K$ 122.06K $ 122.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 121.98K$ 121.98K $ 121.98K 流通量 103.89K 103.89K 103.89K 总供应量 103,820.661059 103,820.661059 103,820.661059

Wrapped Aave Avalanche USDC 的当前市值为 $ 122.06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAAVAUSDC 的流通量为 103.89K，总供应量是 103820.661059，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 121.98K。