Wrapped Aave Avalanche SAVAX（WAAVASAVAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 23.84 $ 23.84 $ 23.84 24H最低价 $ 25.75 $ 25.75 $ 25.75 24H最高价 24H最低价 $ 23.84$ 23.84 $ 23.84 24H最高价 $ 25.75$ 25.75 $ 25.75 历史最高 $ 43.88$ 43.88 $ 43.88 最低价 $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 涨跌幅（1H） -0.31% 涨跌幅（1D） +6.31% 漲跌幅（7D） +1.36% 漲跌幅（7D） +1.36%

Wrapped Aave Avalanche SAVAX（WAAVASAVAX）当前实时价格为 $25.67。过去 24 小时内，WAAVASAVAX 的交易价格在 $ 23.84 至 $ 25.75 之间波动，市场活跃度显著。WAAVASAVAX 的历史最高价为 $ 43.88，历史最低价为 $ 14.82。

从短期表现来看，WAAVASAVAX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.31%，过去 24 小时内变动为 +6.31%，过去 7 天内累计变动为 +1.36%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Avalanche SAVAX（WAAVASAVAX）市场信息

市值 $ 283.48K$ 283.48K $ 283.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 283.48K$ 283.48K $ 283.48K 流通量 11.04K 11.04K 11.04K 总供应量 11,043.63720788137 11,043.63720788137 11,043.63720788137

Wrapped Aave Avalanche SAVAX 的当前市值为 $ 283.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAAVASAVAX 的流通量为 11.04K，总供应量是 11043.63720788137，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 283.48K。