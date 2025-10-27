Wrapped Aave Arbitrum wstETH（WAARBWSTETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 4,768.24 $ 4,768.24 $ 4,768.24 24H最低价 $ 5,096.69 $ 5,096.69 $ 5,096.69 24H最高价 24H最低价 $ 4,768.24$ 4,768.24 $ 4,768.24 24H最高价 $ 5,096.69$ 5,096.69 $ 5,096.69 历史最高 $ 6,078.71$ 6,078.71 $ 6,078.71 最低价 $ 4,345.68$ 4,345.68 $ 4,345.68 涨跌幅（1H） +0.04% 涨跌幅（1D） +5.89% 漲跌幅（7D） +4.95% 漲跌幅（7D） +4.95%

Wrapped Aave Arbitrum wstETH（WAARBWSTETH）当前实时价格为 $5,095.18。过去 24 小时内，WAARBWSTETH 的交易价格在 $ 4,768.24 至 $ 5,096.69 之间波动，市场活跃度显著。WAARBWSTETH 的历史最高价为 $ 6,078.71，历史最低价为 $ 4,345.68。

从短期表现来看，WAARBWSTETH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.04%，过去 24 小时内变动为 +5.89%，过去 7 天内累计变动为 +4.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Arbitrum wstETH（WAARBWSTETH）市场信息

市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 流通量 271.17 271.17 271.17 总供应量 272.3512262573667 272.3512262573667 272.3512262573667

Wrapped Aave Arbitrum wstETH 的当前市值为 $ 1.38M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAARBWSTETH 的流通量为 271.17，总供应量是 272.3512262573667，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.38M。