Wrapped Aave Arbitrum WETH（WAARBWETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 4,124.43 $ 4,124.43 $ 4,124.43 24H最低价 $ 4,410.09 $ 4,410.09 $ 4,410.09 24H最高价 24H最低价 $ 4,124.43$ 4,124.43 $ 4,124.43 24H最高价 $ 4,410.09$ 4,410.09 $ 4,410.09 历史最高 $ 5,197.67$ 5,197.67 $ 5,197.67 最低价 $ 3,698.84$ 3,698.84 $ 3,698.84 涨跌幅（1H） +0.11% 涨跌幅（1D） +5.71% 漲跌幅（7D） +5.40% 漲跌幅（7D） +5.40%

Wrapped Aave Arbitrum WETH（WAARBWETH）当前实时价格为 $4,410.09。过去 24 小时内，WAARBWETH 的交易价格在 $ 4,124.43 至 $ 4,410.09 之间波动，市场活跃度显著。WAARBWETH 的历史最高价为 $ 5,197.67，历史最低价为 $ 3,698.84。

从短期表现来看，WAARBWETH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.11%，过去 24 小时内变动为 +5.71%，过去 7 天内累计变动为 +5.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Arbitrum WETH（WAARBWETH）市场信息

市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 流通量 254.20 254.20 254.20 总供应量 253.2860944420943 253.2860944420943 253.2860944420943

Wrapped Aave Arbitrum WETH 的当前市值为 $ 1.12M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAARBWETH 的流通量为 254.20，总供应量是 253.2860944420943，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.11M。