Wrapped Aave Arbitrum USDT（WAARBUSDT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24H最低价 $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24H最高价 24H最低价 $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 24H最高价 $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 历史最高 $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 最低价 $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 涨跌幅（1H） +0.29% 涨跌幅（1D） +0.78% 漲跌幅（7D） +1.07% 漲跌幅（7D） +1.07%

Wrapped Aave Arbitrum USDT（WAARBUSDT）当前实时价格为 $1.22。过去 24 小时内，WAARBUSDT 的交易价格在 $ 1.2 至 $ 1.23 之间波动，市场活跃度显著。WAARBUSDT 的历史最高价为 $ 1.23，历史最低价为 $ 1.094。

从短期表现来看，WAARBUSDT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.29%，过去 24 小时内变动为 +0.78%，过去 7 天内累计变动为 +1.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Arbitrum USDT（WAARBUSDT）市场信息

市值 $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M 流通量 2.70M 2.70M 2.70M 总供应量 2,704,583.787455 2,704,583.787455 2,704,583.787455

Wrapped Aave Arbitrum USDT 的当前市值为 $ 3.30M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAARBUSDT 的流通量为 2.70M，总供应量是 2704583.787455，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.30M。