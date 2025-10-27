Wrapped Aave Arbitrum USDCn（WAARBUSDCN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24H最低价 $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24H最高价 24H最低价 $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24H最高价 $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 历史最高 $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 最低价 $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 涨跌幅（1H） -0.09% 涨跌幅（1D） +0.55% 漲跌幅（7D） +1.27% 漲跌幅（7D） +1.27%

Wrapped Aave Arbitrum USDCn（WAARBUSDCN）当前实时价格为 $1.16。过去 24 小时内，WAARBUSDCN 的交易价格在 $ 1.15 至 $ 1.18 之间波动，市场活跃度显著。WAARBUSDCN 的历史最高价为 $ 1.18，历史最低价为 $ 1.046。

从短期表现来看，WAARBUSDCN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.09%，过去 24 小时内变动为 +0.55%，过去 7 天内累计变动为 +1.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Arbitrum USDCn（WAARBUSDCN）市场信息

市值 $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M 流通量 3.43M 3.43M 3.43M 总供应量 3,429,624.086657 3,429,624.086657 3,429,624.086657

Wrapped Aave Arbitrum USDCn 的当前市值为 $ 3.99M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAARBUSDCN 的流通量为 3.43M，总供应量是 3429624.086657，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.99M。