Wrapped Aave Arbitrum GHO（WAARBGHO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 24H最低价 $ 1.098 $ 1.098 $ 1.098 24H最高价 24H最低价 $ 1.071$ 1.071 $ 1.071 24H最高价 $ 1.098$ 1.098 $ 1.098 历史最高 $ 1.098$ 1.098 $ 1.098 最低价 $ 0.976544$ 0.976544 $ 0.976544 涨跌幅（1H） +0.30% 涨跌幅（1D） +0.78% 漲跌幅（7D） +1.04% 漲跌幅（7D） +1.04%

Wrapped Aave Arbitrum GHO（WAARBGHO）当前实时价格为 $1.089。过去 24 小时内，WAARBGHO 的交易价格在 $ 1.071 至 $ 1.098 之间波动，市场活跃度显著。WAARBGHO 的历史最高价为 $ 1.098，历史最低价为 $ 0.976544。

从短期表现来看，WAARBGHO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.30%，过去 24 小时内变动为 +0.78%，过去 7 天内累计变动为 +1.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Arbitrum GHO（WAARBGHO）市场信息

市值 $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M 流通量 5.52M 5.52M 5.52M 总供应量 5,517,243.173959306 5,517,243.173959306 5,517,243.173959306

Wrapped Aave Arbitrum GHO 的当前市值为 $ 6.01M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAARBGHO 的流通量为 5.52M，总供应量是 5517243.173959306，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.01M。