Wrapped Aave Arbitrum ezETH（WAARBEZETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 4,162.23 $ 4,162.23 $ 4,162.23 24H最低价 $ 4,443.91 $ 4,443.91 $ 4,443.91 24H最高价 24H最低价 $ 4,162.23$ 4,162.23 $ 4,162.23 24H最高价 $ 4,443.91$ 4,443.91 $ 4,443.91 历史最高 $ 5,048.06$ 5,048.06 $ 5,048.06 最低价 $ 3,833.47$ 3,833.47 $ 3,833.47 涨跌幅（1H） +0.33% 涨跌幅（1D） +5.66% 漲跌幅（7D） +6.29% 漲跌幅（7D） +6.29%

Wrapped Aave Arbitrum ezETH（WAARBEZETH）当前实时价格为 $4,435.37。过去 24 小时内，WAARBEZETH 的交易价格在 $ 4,162.23 至 $ 4,443.91 之间波动，市场活跃度显著。WAARBEZETH 的历史最高价为 $ 5,048.06，历史最低价为 $ 3,833.47。

从短期表现来看，WAARBEZETH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.33%，过去 24 小时内变动为 +5.66%，过去 7 天内累计变动为 +6.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Aave Arbitrum ezETH（WAARBEZETH）市场信息

市值 $ 916.98K$ 916.98K $ 916.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 916.98K$ 916.98K $ 916.98K 流通量 206.74 206.74 206.74 总供应量 206.7430659985781 206.7430659985781 206.7430659985781

Wrapped Aave Arbitrum ezETH 的当前市值为 $ 916.98K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAARBEZETH 的流通量为 206.74，总供应量是 206.7430659985781，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 916.98K。