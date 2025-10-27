Wrapped 0G（W0G）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.73 $ 1.73 $ 1.73 24H最低价 $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 24H最高价 24H最低价 $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 24H最高价 $ 1.8$ 1.8 $ 1.8 历史最高 $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 最低价 $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 涨跌幅（1H） +0.63% 涨跌幅（1D） +1.51% 漲跌幅（7D） -3.15% 漲跌幅（7D） -3.15%

Wrapped 0G（W0G）当前实时价格为 $1.78。过去 24 小时内，W0G 的交易价格在 $ 1.73 至 $ 1.8 之间波动，市场活跃度显著。W0G 的历史最高价为 $ 3.31，历史最低价为 $ 1.7。

从短期表现来看，W0G 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.63%，过去 24 小时内变动为 +1.51%，过去 7 天内累计变动为 -3.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped 0G（W0G）市场信息

市值 $ 21.58M$ 21.58M $ 21.58M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.58M$ 21.58M $ 21.58M 流通量 12.14M 12.14M 12.14M 总供应量 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

Wrapped 0G 的当前市值为 $ 21.58M, 它过去 24 小时的交易量为 --。W0G 的流通量为 12.14M，总供应量是 12139349.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.58M。