wQIE 今日价格

wQIE (WQIE) 今日实时价格为 $ 0.02445157，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 WQIE 兑 USD 的汇率为 $ 0.02445157 每 WQIE。

wQIE 目前市值在 $ 23,810 排名第 #-，流通供应量为 968.13K WQIE。过去 24 小时内，WQIE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.210332，而历史最低价为 $ 0.00401289。

短期表现方面，WQIE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 11.32。

wQIE（WQIE）市场信息

市值 $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K 成交量（24H） $ 11.32$ 11.32 $ 11.32 完全稀释市值 $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K 流通量 968.13K 968.13K 968.13K 总供应量 968,132.7768999999 968,132.7768999999 968,132.7768999999

wQIE 的当前市值为 $ 23.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.32。WQIE 的流通量为 968.13K，总供应量是 968132.7768999999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.81K。