Wownero 价格 (WOW)
今天 Wownero (WOW) 的实时价格为 0.140552 USD。目前其市值为 $ 12.62M USD。WOW 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wownero 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.11K USD
- Wownero 当天价格变化为 +3.61%
- 其循环供应量为 89.56M USD
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今天内，Wownero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00489579。
在过去30天内，Wownero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0252970408。
在过去60天内，Wownero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3423715725。
在过去90天内，Wownero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.10511117642393287。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00489579
|+3.61%
|30天
|$ +0.0252970408
|+18.00%
|60天
|$ +0.3423715725
|+243.59%
|90天
|$ +0.10511117642393287
|+296.58%
Wownero 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.40%
+3.61%
-5.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Wownero is a fairly launched privacy-centric meme coin with no premine. It has a relatively flat emission curve with a capped supply and is the first cryptocurrency to use bulletproofs to reduce transaction size on a mainnet.
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|1 WOW 兑换 AUD
A$0.2248832
|1 WOW 兑换 GBP
￡0.1124416
|1 WOW 兑换 EUR
€0.13492992
|1 WOW 兑换 USD
$0.140552
|1 WOW 兑换 MYR
RM0.62826744
|1 WOW 兑换 TRY
₺4.96289112
|1 WOW 兑换 JPY
¥22.05401432
|1 WOW 兑换 RUB
₽15.67014248
|1 WOW 兑换 INR
₹12.052334
|1 WOW 兑换 IDR
Rp2,266.96742456
|1 WOW 兑换 PHP
₱8.14077184
|1 WOW 兑换 EGP
￡E.7.13441952
|1 WOW 兑换 BRL
R$0.8714224
|1 WOW 兑换 CAD
C$0.20239488
|1 WOW 兑换 BDT
৳16.795964
|1 WOW 兑换 NGN
₦217.23576568
|1 WOW 兑换 UAH
₴5.91864472
|1 WOW 兑换 VES
Bs7.168152
|1 WOW 兑换 PKR
Rs39.1718424
|1 WOW 兑换 KZT
₸73.77996136
|1 WOW 兑换 THB
฿4.81812256
|1 WOW 兑换 TWD
NT$4.62275528
|1 WOW 兑换 CHF
Fr0.1264968
|1 WOW 兑换 HKD
HK$1.09208904
|1 WOW 兑换 MAD
.د.م1.42098072