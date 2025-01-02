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Wownero 价格 (WOW)

USD

Wownero (WOW) 实时价格图表

$0.140552
$0.140552$0.140552
+3.60%(1D)

今天 Wownero (WOW) 的价格

今天 Wownero (WOW) 的实时价格为 0.140552 USD。目前其市值为 $ 12.62M USD。WOW 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wownero 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.11K USD
- Wownero 当天价格变化为 +3.61%
- 其循环供应量为 89.56M USD

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Wownero (WOW) 价格表现 USD

今天内，Wownero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00489579
在过去30天内，Wownero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0252970408
在过去60天内，Wownero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3423715725
在过去90天内，Wownero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.10511117642393287

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00489579+3.61%
30天$ +0.0252970408+18.00%
60天$ +0.3423715725+243.59%
90天$ +0.10511117642393287+296.58%

Wownero (WOW) 价格分析

Wownero 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.133871
$ 0.133871$ 0.133871

$ 0.141128
$ 0.141128$ 0.141128

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

-0.40%

+3.61%

-5.21%

Wownero (WOW) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 12.62M
$ 12.62M$ 12.62M

$ 12.11K
$ 12.11K$ 12.11K

89.56M
89.56M 89.56M

什么是Wownero (WOW)

Wownero is a fairly launched privacy-centric meme coin with no premine. It has a relatively flat emission curve with a capped supply and is the first cryptocurrency to use bulletproofs to reduce transaction size on a mainnet.

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Wownero (WOW) 资源

官网

大家还在问：关于 Wownero (WOW) 的其他问题

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WOW 兑换为当地货币

1 WOW 兑换 AUD
A$0.2248832
1 WOW 兑换 GBP
0.1124416
1 WOW 兑换 EUR
0.13492992
1 WOW 兑换 USD
$0.140552
1 WOW 兑换 MYR
RM0.62826744
1 WOW 兑换 TRY
4.96289112
1 WOW 兑换 JPY
¥22.05401432
1 WOW 兑换 RUB
15.67014248
1 WOW 兑换 INR
12.052334
1 WOW 兑换 IDR
Rp2,266.96742456
1 WOW 兑换 PHP
8.14077184
1 WOW 兑换 EGP
￡E.7.13441952
1 WOW 兑换 BRL
R$0.8714224
1 WOW 兑换 CAD
C$0.20239488
1 WOW 兑换 BDT
16.795964
1 WOW 兑换 NGN
217.23576568
1 WOW 兑换 UAH
5.91864472
1 WOW 兑换 VES
Bs7.168152
1 WOW 兑换 PKR
Rs39.1718424
1 WOW 兑换 KZT
73.77996136
1 WOW 兑换 THB
฿4.81812256
1 WOW 兑换 TWD
NT$4.62275528
1 WOW 兑换 CHF
Fr0.1264968
1 WOW 兑换 HKD
HK$1.09208904
1 WOW 兑换 MAD
.د.م1.42098072