Worldwide USD 今日价格

Worldwide USD (WUSD) 今日实时价格为 $ 0.949229，过去 24 小时内变化了 3.26%。当前 WUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.949229 每 WUSD。

Worldwide USD 目前市值在 $ 625,345 排名第 #-，流通供应量为 658.79K WUSD。过去 24 小时内，WUSD 的交易价格在 $ 0.948733（低点）和 $ 0.993589（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.29，而历史最低价为 $ 0.934513。

短期表现方面，WUSD 在过去一小时内波动了 -0.22%，过去7 天内波动了 -20.01%。过去一天，总交易量达到 $ 1.57。

Worldwide USD（WUSD）市场信息

市值 $ 625.35K$ 625.35K $ 625.35K 成交量（24H） $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 完全稀释市值 $ 625.35K$ 625.35K $ 625.35K 流通量 658.79K 658.79K 658.79K 总供应量 658,792.9642690615 658,792.9642690615 658,792.9642690615

Worldwide USD 的当前市值为 $ 625.35K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.57。WUSD 的流通量为 658.79K，总供应量是 658792.9642690615，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 625.35K。