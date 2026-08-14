World Rebuilding Trust 今日价格

World Rebuilding Trust (WRT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 WRT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WRT。

World Rebuilding Trust 目前市值在 $ 11,296.93 排名第 #-，流通供应量为 999.93M WRT。过去 24 小时内，WRT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WRT 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +1.94%。过去一天，总交易量达到 --。

World Rebuilding Trust（WRT）市场信息

市值 $ 11.30K$ 11.30K $ 11.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.30K$ 11.30K $ 11.30K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 总供应量 999,930,540.277753 999,930,540.277753 999,930,540.277753

World Rebuilding Trust 的当前市值为 $ 11.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WRT 的流通量为 999.93M，总供应量是 999930540.277753，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.30K。