World Peace 今日价格

World Peace (PEACE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.59%。当前 PEACE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PEACE。

World Peace 目前市值在 $ 49,770 排名第 #-，流通供应量为 985.65M PEACE。过去 24 小时内，PEACE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00122705，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PEACE 在过去一小时内波动了 -0.17%，过去7 天内波动了 -6.78%。过去一天，总交易量达到 --。

World Peace（PEACE）市场信息

市值 $ 49.77K$ 49.77K $ 49.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 49.77K$ 49.77K $ 49.77K 流通量 985.65M 985.65M 985.65M 总供应量 995,647,322.0 995,647,322.0 995,647,322.0

World Peace 的当前市值为 $ 49.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PEACE 的流通量为 985.65M，总供应量是 995647322.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.77K。