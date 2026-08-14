World Of Claudecraft 今日价格

World Of Claudecraft (WOC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.10%。当前 WOC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WOC。

World Of Claudecraft 目前市值在 $ 149,895 排名第 #-，流通供应量为 997.27M WOC。过去 24 小时内，WOC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WOC 在过去一小时内波动了 -0.17%，过去7 天内波动了 -3.65%。过去一天，总交易量达到 $ 404.84。

World Of Claudecraft（WOC）市场信息

市值 $ 149.90K$ 149.90K $ 149.90K 成交量（24H） $ 404.84$ 404.84 $ 404.84 完全稀释市值 $ 149.90K$ 149.90K $ 149.90K 流通量 997.27M 997.27M 997.27M 总供应量 997,269,831.649144 997,269,831.649144 997,269,831.649144

World Of Claudecraft 的当前市值为 $ 149.90K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 404.84。WOC 的流通量为 997.27M，总供应量是 997269831.649144，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 149.90K。