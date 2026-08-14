World Collective Oil Reserve 今日价格

World Collective Oil Reserve (WCOR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.33%。当前 WCOR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WCOR。

World Collective Oil Reserve 目前市值在 $ 156,638 排名第 #-，流通供应量为 999.98M WCOR。过去 24 小时内，WCOR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02498724，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WCOR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.59%。过去一天，总交易量达到 $ 261.26。

World Collective Oil Reserve（WCOR）市场信息

市值 $ 156.64K$ 156.64K $ 156.64K 成交量（24H） $ 261.26$ 261.26 $ 261.26 完全稀释市值 $ 156.64K$ 156.64K $ 156.64K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,982,510.496759 999,982,510.496759 999,982,510.496759

World Collective Oil Reserve 的当前市值为 $ 156.64K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 261.26。WCOR 的流通量为 999.98M，总供应量是 999982510.496759，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 156.64K。