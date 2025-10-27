World Cat（WORLD CAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.02592392 24H最高价 $ 0.02725577 历史最高 $ 0.09714 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -1.77% 涨跌幅（1D） +1.50% 漲跌幅（7D） -10.01%

World Cat（WORLD CAT）当前实时价格为 $0.02677036。过去 24 小时内，WORLD CAT 的交易价格在 $ 0.02592392 至 $ 0.02725577 之间波动，市场活跃度显著。WORLD CAT 的历史最高价为 $ 0.09714，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，WORLD CAT 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.77%，过去 24 小时内变动为 +1.50%，过去 7 天内累计变动为 -10.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

World Cat（WORLD CAT）市场信息

市值 $ 2.14M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.14M 流通量 80.00M 总供应量 79,999,978.71555756

World Cat 的当前市值为 $ 2.14M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WORLD CAT 的流通量为 80.00M，总供应量是 79999978.71555756，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.14M。