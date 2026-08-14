Woofy 今日价格

Woofy (WOOFY) 今日实时价格为 $ 0.00191392，过去 24 小时内变化了 0.64%。当前 WOOFY 兑 USD 的汇率为 $ 0.00191392 每 WOOFY。

Woofy 目前市值在 $ 27,780 排名第 #-，流通供应量为 14.51M WOOFY。过去 24 小时内，WOOFY 的交易价格在 $ 0.00191071（低点）和 $ 0.00194272（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00267657，而历史最低价为 $ 0.00157802。

短期表现方面，WOOFY 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -8.57%。过去一天，总交易量达到 $ 992.15。

Woofy（WOOFY）市场信息

市值 $ 27.78K$ 27.78K $ 27.78K 成交量（24H） $ 992.15$ 992.15 $ 992.15 完全稀释市值 $ 27.78K$ 27.78K $ 27.78K 流通量 14.51M 14.51M 14.51M 总供应量 14,514,413.93539469 14,514,413.93539469 14,514,413.93539469

Woofy 的当前市值为 $ 27.78K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 992.15。WOOFY 的流通量为 14.51M，总供应量是 14514413.93539469，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.78K。