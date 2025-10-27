WONEY（WONEY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001539 $ 0.00001539 $ 0.00001539 24H最低价 $ 0.00001684 $ 0.00001684 $ 0.00001684 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001539$ 0.00001539 $ 0.00001539 24H最高价 $ 0.00001684$ 0.00001684 $ 0.00001684 历史最高 $ 0.00029679$ 0.00029679 $ 0.00029679 最低价 $ 0.00001256$ 0.00001256 $ 0.00001256 涨跌幅（1H） -0.59% 涨跌幅（1D） -3.15% 漲跌幅（7D） -59.15% 漲跌幅（7D） -59.15%

WONEY（WONEY）当前实时价格为 $0.00001582。过去 24 小时内，WONEY 的交易价格在 $ 0.00001539 至 $ 0.00001684 之间波动，市场活跃度显著。WONEY 的历史最高价为 $ 0.00029679，历史最低价为 $ 0.00001256。

从短期表现来看，WONEY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.59%，过去 24 小时内变动为 -3.15%，过去 7 天内累计变动为 -59.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WONEY（WONEY）市场信息

市值 $ 13.79K$ 13.79K $ 13.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.79K$ 13.79K $ 13.79K 流通量 871.71M 871.71M 871.71M 总供应量 871,712,560.770512 871,712,560.770512 871,712,560.770512

WONEY 的当前市值为 $ 13.79K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WONEY 的流通量为 871.71M，总供应量是 871712560.770512，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.79K。