Womo（WM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.291817 24H最高价 $ 0.360895 历史最高 $ 0.694689 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +1.16% 涨跌幅（1D） +18.55% 漲跌幅（7D） +7.10%

Womo（WM）当前实时价格为 $0.362778。过去 24 小时内，WM 的交易价格在 $ 0.291817 至 $ 0.360895 之间波动，市场活跃度显著。WM 的历史最高价为 $ 0.694689，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，WM 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.16%，过去 24 小时内变动为 +18.55%，过去 7 天内累计变动为 +7.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Womo（WM）市场信息

市值 $ 362.81K 成交量（24H） ---- 完全稀释市值 $ 362.81K 流通量 1.00M 总供应量 1,000,077.480174482

Womo 的当前市值为 $ 362.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WM 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000077.480174482，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 362.81K。