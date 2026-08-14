Wombat Exchange 今日价格

Wombat Exchange (WOM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.60%。当前 WOM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WOM。

Wombat Exchange 目前市值在 $ 112,951 排名第 #-，流通供应量为 195.77M WOM。过去 24 小时内，WOM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.084，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WOM 在过去一小时内波动了 -3.29%，过去7 天内波动了 -9.75%。过去一天，总交易量达到 $ 9.21K。

Wombat Exchange（WOM）市场信息

市值 $ 112.95K$ 112.95K $ 112.95K 成交量（24H） $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K 完全稀释市值 $ 576.97K$ 576.97K $ 576.97K 流通量 195.77M 195.77M 195.77M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Wombat Exchange 的当前市值为 $ 112.95K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.21K。WOM 的流通量为 195.77M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 576.97K。