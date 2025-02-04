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Wolf of Dumb Street 价格 (WODS)

USD

Wolf of Dumb Street (WODS) 实时价格图表

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+20.20%(1D)

今天 Wolf of Dumb Street (WODS) 的价格

今天 Wolf of Dumb Street (WODS) 的实时价格为 0.000386 USD。目前其市值为 $ 369.51K USD。WODS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wolf of Dumb Street 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 24.07K USD
- Wolf of Dumb Street 当天价格变化为 +20.27%
- 其循环供应量为 957.28M USD

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Wolf of Dumb Street (WODS) 价格表现 USD

今天内，Wolf of Dumb Street 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Wolf of Dumb Street 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Wolf of Dumb Street 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Wolf of Dumb Street 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+20.27%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Wolf of Dumb Street (WODS) 价格分析

Wolf of Dumb Street 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0002959
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$ 0.00046475
$ 0.00046475$ 0.00046475

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-0.18%

+20.27%

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Wolf of Dumb Street (WODS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 369.51K
$ 369.51K$ 369.51K

$ 24.07K
$ 24.07K$ 24.07K

957.28M
957.28M 957.28M

什么是Wolf of Dumb Street (WODS)

Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets.

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Wolf of Dumb Street (WODS) 资源

官网

大家还在问：关于 Wolf of Dumb Street (WODS) 的其他问题

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WODS 兑换为当地货币

1 WODS 兑换 AUD
A$0.0006176
1 WODS 兑换 GBP
0.0003088
1 WODS 兑换 EUR
0.00037056
1 WODS 兑换 USD
$0.000386
1 WODS 兑换 MYR
RM0.0017177
1 WODS 兑换 TRY
0.01389986
1 WODS 兑换 JPY
¥0.0598879
1 WODS 兑换 RUB
0.0385035
1 WODS 兑换 INR
0.0335627
1 WODS 兑换 IDR
Rp6.32786784
1 WODS 兑换 PHP
0.02253082
1 WODS 兑换 EGP
￡E.0.01943896
1 WODS 兑换 BRL
R$0.0022388
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C$0.00055584
1 WODS 兑换 BDT
0.04675618
1 WODS 兑换 NGN
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1 WODS 兑换 UAH
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1 WODS 兑换 VES
Bs0.022388
1 WODS 兑换 PKR
Rs0.10698376
1 WODS 兑换 KZT
0.20041506
1 WODS 兑换 THB
฿0.01305838
1 WODS 兑换 TWD
NT$0.01271484
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Fr0.00035126
1 WODS 兑换 HKD
HK$0.00300694
1 WODS 兑换 MAD
.د.م0.00386772