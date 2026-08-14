wiwiwi 今日价格

wiwiwi (WIWIWI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 55.61%。当前 WIWIWI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WIWIWI。

wiwiwi 目前市值在 $ 431,431 排名第 #-，流通供应量为 962.66M WIWIWI。过去 24 小时内，WIWIWI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WIWIWI 在过去一小时内波动了 -1.48%，过去7 天内波动了 -26.48%。过去一天，总交易量达到 $ 358.82K。

wiwiwi（WIWIWI）市场信息

市值 $ 431.43K$ 431.43K $ 431.43K 成交量（24H） $ 358.82K$ 358.82K $ 358.82K 完全稀释市值 $ 431.43K$ 431.43K $ 431.43K 流通量 962.66M 962.66M 962.66M 总供应量 962,664,029.630381 962,664,029.630381 962,664,029.630381

wiwiwi 的当前市值为 $ 431.43K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 358.82K。WIWIWI 的流通量为 962.66M，总供应量是 962664029.630381，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 431.43K。