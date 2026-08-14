Winternomics TV 今日价格

Winternomics TV (WNTV) 今日实时价格为 $ 0.00427406，过去 24 小时内变化了 4.63%。当前 WNTV 兑 USD 的汇率为 $ 0.00427406 每 WNTV。

Winternomics TV 目前市值在 $ 4,274,038 排名第 #-，流通供应量为 999.99M WNTV。过去 24 小时内，WNTV 的交易价格在 $ 0.00407616（低点）和 $ 0.00514654（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01195419，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WNTV 在过去一小时内波动了 -0.17%，过去7 天内波动了 -2.64%。过去一天，总交易量达到 $ 24.75K。

Winternomics TV（WNTV）市场信息

市值 $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M 成交量（24H） $ 24.75K$ 24.75K $ 24.75K 完全稀释市值 $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,991,374.863296 999,991,374.863296 999,991,374.863296

Winternomics TV 的当前市值为 $ 4.27M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 24.75K。WNTV 的流通量为 999.99M，总供应量是 999991374.863296，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.27M。