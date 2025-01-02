Winnie the Poodle 价格 (WINNIE)
今天 Winnie the Poodle (WINNIE) 的实时价格为 0.00724003 USD。目前其市值为 $ 7.24M USD。WINNIE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Winnie the Poodle 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 148.33K USD
- Winnie the Poodle 当天价格变化为 +0.08%
- 其循环供应量为 1000.00M USD
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今天内，Winnie the Poodle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Winnie the Poodle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000972574。
在过去60天内，Winnie the Poodle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007940162。
在过去90天内，Winnie the Poodle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.08%
|30天
|$ +0.0000972574
|+1.34%
|60天
|$ +0.0007940162
|+10.97%
|90天
|$ 0
|--
Winnie the Poodle 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.07%
+0.08%
+0.42%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs.
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|1 WINNIE 兑换 AUD
A$0.011584048
|1 WINNIE 兑换 GBP
￡0.005792024
|1 WINNIE 兑换 EUR
€0.0069504288
|1 WINNIE 兑换 USD
$0.00724003
|1 WINNIE 兑换 MYR
RM0.0323629341
|1 WINNIE 兑换 TRY
₺0.2556454593
|1 WINNIE 兑换 JPY
¥1.1349471028
|1 WINNIE 兑换 RUB
₽0.807263345
|1 WINNIE 兑换 INR
₹0.6209049728
|1 WINNIE 兑换 IDR
Rp116.7746610709
|1 WINNIE 兑换 PHP
₱0.4191253367
|1 WINNIE 兑换 EGP
￡E.0.3675763231
|1 WINNIE 兑换 BRL
R$0.044888186
|1 WINNIE 兑换 CAD
C$0.0104256432
|1 WINNIE 兑换 BDT
৳0.865183585
|1 WINNIE 兑换 NGN
₦11.1901179677
|1 WINNIE 兑换 UAH
₴0.3048776633
|1 WINNIE 兑换 VES
Bs0.36924153
|1 WINNIE 兑换 PKR
Rs2.017796361
|1 WINNIE 兑换 KZT
₸3.8005089479
|1 WINNIE 兑换 THB
฿0.2481158281
|1 WINNIE 兑换 TWD
NT$0.2381245867
|1 WINNIE 兑换 CHF
Fr0.006516027
|1 WINNIE 兑换 HKD
HK$0.0562550331
|1 WINNIE 兑换 MAD
.د.م0.0731967033