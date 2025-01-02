Winnie the Poodle 图标

Winnie the Poodle 价格 (WINNIE)

USD

Winnie the Poodle (WINNIE) 实时价格图表

$0.00724003
$0.00724003$0.00724003
0.00%(1D)

今天 Winnie the Poodle (WINNIE) 的价格

今天 Winnie the Poodle (WINNIE) 的实时价格为 0.00724003 USD。目前其市值为 $ 7.24M USD。WINNIE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Winnie the Poodle 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 148.33K USD
- Winnie the Poodle 当天价格变化为 +0.08%
- 其循环供应量为 1000.00M USD

在获取 MEXC 上从 WINNIE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 WINNIE 价格信息的首选平台。

Winnie the Poodle (WINNIE) 价格表现 USD

今天内，Winnie the Poodle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Winnie the Poodle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000972574
在过去60天内，Winnie the Poodle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007940162
在过去90天内，Winnie the Poodle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.08%
30天$ +0.0000972574+1.34%
60天$ +0.0007940162+10.97%
90天$ 0--

Winnie the Poodle (WINNIE) 价格分析

Winnie the Poodle 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00717421
$ 0.00717421$ 0.00717421

$ 0.00729582
$ 0.00729582$ 0.00729582

$ 0.01291401
$ 0.01291401$ 0.01291401

+0.07%

+0.08%

+0.42%

Winnie the Poodle (WINNIE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 7.24M
$ 7.24M$ 7.24M

$ 148.33K
$ 148.33K$ 148.33K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什么是Winnie the Poodle (WINNIE)

Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Winnie the Poodle (WINNIE) 资源

官网

大家还在问：关于 Winnie the Poodle (WINNIE) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

WINNIE 兑换为当地货币

1 WINNIE 兑换 AUD
A$0.011584048
1 WINNIE 兑换 GBP
0.005792024
1 WINNIE 兑换 EUR
0.0069504288
1 WINNIE 兑换 USD
$0.00724003
1 WINNIE 兑换 MYR
RM0.0323629341
1 WINNIE 兑换 TRY
0.2556454593
1 WINNIE 兑换 JPY
¥1.1349471028
1 WINNIE 兑换 RUB
0.807263345
1 WINNIE 兑换 INR
0.6209049728
1 WINNIE 兑换 IDR
Rp116.7746610709
1 WINNIE 兑换 PHP
0.4191253367
1 WINNIE 兑换 EGP
￡E.0.3675763231
1 WINNIE 兑换 BRL
R$0.044888186
1 WINNIE 兑换 CAD
C$0.0104256432
1 WINNIE 兑换 BDT
0.865183585
1 WINNIE 兑换 NGN
11.1901179677
1 WINNIE 兑换 UAH
0.3048776633
1 WINNIE 兑换 VES
Bs0.36924153
1 WINNIE 兑换 PKR
Rs2.017796361
1 WINNIE 兑换 KZT
3.8005089479
1 WINNIE 兑换 THB
฿0.2481158281
1 WINNIE 兑换 TWD
NT$0.2381245867
1 WINNIE 兑换 CHF
Fr0.006516027
1 WINNIE 兑换 HKD
HK$0.0562550331
1 WINNIE 兑换 MAD
.د.م0.0731967033