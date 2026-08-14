Wing Finance 今日价格

Wing Finance (WING) 今日实时价格为 $ 0.00299829，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 WING 兑 USD 的汇率为 $ 0.00299829 每 WING。

Wing Finance 目前市值在 $ 20,694 排名第 #-，流通供应量为 6.92M WING。过去 24 小时内，WING 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 249.54，而历史最低价为 $ 0.00179875。

短期表现方面，WING 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 810.89。

Wing Finance（WING）市场信息

市值 $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K 成交量（24H） $ 810.89$ 810.89 $ 810.89 完全稀释市值 $ 22.90K$ 22.90K $ 22.90K 流通量 6.92M 6.92M 6.92M 总供应量 7,638,124.869989271 7,638,124.869989271 7,638,124.869989271

Wing Finance 的当前市值为 $ 20.69K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 810.89。WING 的流通量为 6.92M，总供应量是 7638124.869989271，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.90K。