Wildcard 今日价格

Wildcard (WC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 WC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WC。

Wildcard 目前市值在 $ 32 919 排名第 #-，流通供应量为 63,93M WC。过去 24 小时内，WC 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,01427047，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2,26%。过去一天，总交易量达到 $ 77,51。

Wildcard（WC）市场信息

市值 $ 32,92K$ 32,92K $ 32,92K 成交量（24H） $ 77,51$ 77,51 $ 77,51 完全稀释市值 $ 32,92K$ 32,92K $ 32,92K 流通量 63,93M 63,93M 63,93M 总供应量 63 934 281,71398 63 934 281,71398 63 934 281,71398

Wildcard 的当前市值为 $ 32,92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 77,51。WC 的流通量为 63,93M，总供应量是 63934281.71398，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32,92K。