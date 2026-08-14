Wigger Pig 今日价格

Wigger Pig (PIGGER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 23.72%。当前 PIGGER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PIGGER。

Wigger Pig 目前市值在 $ 63,192 排名第 #-，流通供应量为 999.61M PIGGER。过去 24 小时内，PIGGER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00454289，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PIGGER 在过去一小时内波动了 +8.22%，过去7 天内波动了 +3.60%。过去一天，总交易量达到 --。

Wigger Pig（PIGGER）市场信息

市值 $ 63.19K$ 63.19K $ 63.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 63.19K$ 63.19K $ 63.19K 流通量 999.61M 999.61M 999.61M 总供应量 999,608,935.512271 999,608,935.512271 999,608,935.512271

Wigger Pig 的当前市值为 $ 63.19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PIGGER 的流通量为 999.61M，总供应量是 999608935.512271，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 63.19K。