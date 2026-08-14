Wiener Doge on Solana 今日价格

Wiener Doge on Solana (WIENER) 今日实时价格为 $ 0.163908，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 WIENER 兑 USD 的汇率为 $ 0.163908 每 WIENER。

Wiener Doge on Solana 目前市值在 $ 163,793 排名第 #-，流通供应量为 999.30K WIENER。过去 24 小时内，WIENER 的交易价格在 $ 0.161639（低点）和 $ 0.16555（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 6.02，而历史最低价为 $ 0.146958。

短期表现方面，WIENER 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +9.40%。过去一天，总交易量达到 $ 26.45。

Wiener Doge on Solana（WIENER）市场信息

市值 $ 163.79K$ 163.79K $ 163.79K 成交量（24H） $ 26.45$ 26.45 $ 26.45 完全稀释市值 $ 163.79K$ 163.79K $ 163.79K 流通量 999.30K 999.30K 999.30K 总供应量 999,299.296232 999,299.296232 999,299.296232

Wiener Doge on Solana 的当前市值为 $ 163.79K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 26.45。WIENER 的流通量为 999.30K，总供应量是 999299.296232，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 163.79K。