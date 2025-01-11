Whitecoin 价格 (XWC)
今天 Whitecoin (XWC) 的实时价格为 0.02863538 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XWC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Whitecoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 280.52K USD
- Whitecoin 当天价格变化为 -1.11%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Whitecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00032311498860137。
在过去30天内，Whitecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0064862400。
在过去60天内，Whitecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0102047989。
在过去90天内，Whitecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.012511286446886103。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00032311498860137
|-1.11%
|30天
|$ -0.0064862400
|-22.65%
|60天
|$ +0.0102047989
|+35.64%
|90天
|$ +0.012511286446886103
|+77.59%
Whitecoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.85%
-1.11%
-7.66%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Whitecoin is a public blockchain that realizes interconnection of value between blockchains through Multi Tunnel Blockchain Communication Protocal (MTBCP). As an important part of the Whitecoin ECO, we have constructed a cross-chain blockchain ecological complex through Random Proof of Stake（RPOS）Consensus, Whitecoin Axis, Whitecoin wallet, decentralized mining pool, and smart contract platform.
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|1 XWC 兑换 AUD
A$0.0463893156
|1 XWC 兑换 GBP
￡0.0231946578
|1 XWC 兑换 EUR
€0.0277763186
|1 XWC 兑换 USD
$0.02863538
|1 XWC 兑换 MYR
RM0.1285728562
|1 XWC 兑换 TRY
₺1.0139788058
|1 XWC 兑换 JPY
¥4.518662964
|1 XWC 兑换 RUB
₽2.9276812512
|1 XWC 兑换 INR
₹2.4666516332
|1 XWC 兑换 IDR
Rp469.4323839072
|1 XWC 兑换 PHP
₱1.6791786832
|1 XWC 兑换 EGP
￡E.1.447518459
|1 XWC 兑换 BRL
R$0.1749621718
|1 XWC 兑换 CAD
C$0.0412349472
|1 XWC 兑换 BDT
৳3.4929436524
|1 XWC 兑换 NGN
₦44.3957204444
|1 XWC 兑换 UAH
₴1.2107038664
|1 XWC 兑换 VES
Bs1.51767514
|1 XWC 兑换 PKR
Rs7.9740942686
|1 XWC 兑换 KZT
₸15.110890026
|1 XWC 兑换 THB
฿0.9942203936
|1 XWC 兑换 TWD
NT$0.9466856628
|1 XWC 兑换 CHF
Fr0.0260581958
|1 XWC 兑换 HKD
HK$0.2227832564
|1 XWC 兑换 MAD
.د.م0.2874992152