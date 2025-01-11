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Whitecoin 价格 (XWC)

USD

Whitecoin (XWC) 实时价格图表

$0.02863538
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-1.10%(1D)

今天 Whitecoin (XWC) 的价格

今天 Whitecoin (XWC) 的实时价格为 0.02863538 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XWC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Whitecoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 280.52K USD
- Whitecoin 当天价格变化为 -1.11%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Whitecoin (XWC) 价格表现 USD

今天内，Whitecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00032311498860137
在过去30天内，Whitecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0064862400
在过去60天内，Whitecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0102047989
在过去90天内，Whitecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.012511286446886103

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00032311498860137-1.11%
30天$ -0.0064862400-22.65%
60天$ +0.0102047989+35.64%
90天$ +0.012511286446886103+77.59%

Whitecoin (XWC) 价格分析

Whitecoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02849241
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$ 0.02911283
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$ 2.62
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-0.85%

-1.11%

-7.66%

Whitecoin (XWC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 280.52K
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什么是Whitecoin (XWC)

Whitecoin is a public blockchain that realizes interconnection of value between blockchains through Multi Tunnel Blockchain Communication Protocal (MTBCP). As an important part of the Whitecoin ECO, we have constructed a cross-chain blockchain ecological complex through Random Proof of Stake（RPOS）Consensus, Whitecoin Axis, Whitecoin wallet, decentralized mining pool, and smart contract platform.

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Whitecoin (XWC) 资源

官网

大家还在问：关于 Whitecoin (XWC) 的其他问题

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XWC 兑换为当地货币

1 XWC 兑换 AUD
A$0.0463893156
1 XWC 兑换 GBP
0.0231946578
1 XWC 兑换 EUR
0.0277763186
1 XWC 兑换 USD
$0.02863538
1 XWC 兑换 MYR
RM0.1285728562
1 XWC 兑换 TRY
1.0139788058
1 XWC 兑换 JPY
¥4.518662964
1 XWC 兑换 RUB
2.9276812512
1 XWC 兑换 INR
2.4666516332
1 XWC 兑换 IDR
Rp469.4323839072
1 XWC 兑换 PHP
1.6791786832
1 XWC 兑换 EGP
￡E.1.447518459
1 XWC 兑换 BRL
R$0.1749621718
1 XWC 兑换 CAD
C$0.0412349472
1 XWC 兑换 BDT
3.4929436524
1 XWC 兑换 NGN
44.3957204444
1 XWC 兑换 UAH
1.2107038664
1 XWC 兑换 VES
Bs1.51767514
1 XWC 兑换 PKR
Rs7.9740942686
1 XWC 兑换 KZT
15.110890026
1 XWC 兑换 THB
฿0.9942203936
1 XWC 兑换 TWD
NT$0.9466856628
1 XWC 兑换 CHF
Fr0.0260581958
1 XWC 兑换 HKD
HK$0.2227832564
1 XWC 兑换 MAD
.د.م0.2874992152