White Claw 今日价格

White Claw (WCLAW) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.05%。当前 WCLAW 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WCLAW。

White Claw 目前市值在 $ 159,908 排名第 #-，流通供应量为 781.96M WCLAW。过去 24 小时内，WCLAW 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WCLAW 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.78%。过去一天，总交易量达到 $ 174.69。

White Claw（WCLAW）市场信息

市值 $ 159.91K$ 159.91K $ 159.91K 成交量（24H） $ 174.69$ 174.69 $ 174.69 完全稀释市值 $ 204.46K$ 204.46K $ 204.46K 流通量 781.96M 781.96M 781.96M 总供应量 999,830,635.140409 999,830,635.140409 999,830,635.140409

White Claw 的当前市值为 $ 159.91K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 174.69。WCLAW 的流通量为 781.96M，总供应量是 999830635.140409，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 204.46K。