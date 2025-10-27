WhaleAI 价格 (WHAI)
+0.50%
+27.86%
+31.26%
+31.26%
WhaleAI（WHAI）当前实时价格为 $0.182067。过去 24 小时内，WHAI 的交易价格在 $ 0.141747 至 $ 0.182353 之间波动，市场活跃度显著。WHAI 的历史最高价为 $ 0.532364，历史最低价为 $ 0.068646。
从短期表现来看，WHAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.50%，过去 24 小时内变动为 +27.86%，过去 7 天内累计变动为 +31.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。
WhaleAI 的当前市值为 $ 181.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WHAI 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 181.86K。
今天内，WhaleAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03966956。
在过去30天内，WhaleAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0338443435。
在过去60天内，WhaleAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1033152846。
在过去90天内，WhaleAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03966956
|+27.86%
|30天
|$ -0.0338443435
|-18.58%
|60天
|$ -0.1033152846
|-56.74%
|90天
|$ 0
|--
WhaleAI is a cryptocurrency project featuring the deflationary $WHAI token, supported by a vault of high-value digital assets. Its innovative WhaleAI Bot monitors over 1,000 whale wallets, delivering real-time market insights. Access to exclusive data is token-gated, requiring 2,000 $WHAI. The project offers detailed whale accumulation cases and in-depth analyses of AI-driven and crypto tokens..
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
