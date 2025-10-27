WhaleAI 当前实时价格为 0.182067 USD。跟踪 WHAI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 WHAI 价格趋势。WhaleAI 当前实时价格为 0.182067 USD。跟踪 WHAI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 WHAI 价格趋势。

WhaleAI 图标

WhaleAI 价格 (WHAI)

1 WHAI 兑换为 USD 的实时价格：

$0.182067
+27.80%1D
USD
WhaleAI (WHAI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 10:03:20 (UTC+8)

WhaleAI（WHAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.141747
24H最低价
$ 0.182353
24H最高价

$ 0.141747
$ 0.182353
$ 0.532364
$ 0.068646
+0.50%

+27.86%

+31.26%

+31.26%

WhaleAI（WHAI）当前实时价格为 $0.182067。过去 24 小时内，WHAI 的交易价格在 $ 0.141747$ 0.182353 之间波动，市场活跃度显著。WHAI 的历史最高价为 $ 0.532364，历史最低价为 $ 0.068646

从短期表现来看，WHAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.50%，过去 24 小时内变动为 +27.86%，过去 7 天内累计变动为 +31.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WhaleAI（WHAI）市场信息

$ 181.86K
--
$ 181.86K
1.00M
1,000,000.0
WhaleAI 的当前市值为 $ 181.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WHAI 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 181.86K

WhaleAI（WHAI）价格历史 USD

今天内，WhaleAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03966956
在过去30天内，WhaleAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0338443435
在过去60天内，WhaleAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1033152846
在过去90天内，WhaleAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03966956+27.86%
30天$ -0.0338443435-18.58%
60天$ -0.1033152846-56.74%
90天$ 0--

什么是WhaleAI (WHAI)

WhaleAI is a cryptocurrency project featuring the deflationary $WHAI token, supported by a vault of high-value digital assets. Its innovative WhaleAI Bot monitors over 1,000 whale wallets, delivering real-time market insights. Access to exclusive data is token-gated, requiring 2,000 $WHAI. The project offers detailed whale accumulation cases and in-depth analyses of AI-driven and crypto tokens..

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

WhaleAI (WHAI) 资源

官网

WhaleAI 价格预测 (USD)

WhaleAI（WHAI）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 WhaleAI（WHAI）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 WhaleAI 的长期和短期价格预测。

现在就查看 WhaleAI 价格预测

WHAI 兑换为当地货币

WhaleAI（WHAI）代币经济

了解 WhaleAI（WHAI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 WHAI 代币的完整经济学

大家还在问：关于 WhaleAI (WHAI) 的其他问题

WhaleAI（WHAI）今日价格是多少？
WHAI 实时价格为 0.182067 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 WHAI 兑 USD 的价格是多少？
当前 WHAI 兑 USD 的价格为 $ 0.182067。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
WhaleAI 的市值是多少？
WHAI 的市值为 $ 181.86K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
WHAI 的流通供应量是多少？
WHAI 的流通供应量为 1.00M USD
WHAI 的历史最高价（ATH）是多少？
WHAI 的历史最高价是 0.532364 USD
WHAI 的历史最低价（ATL）是多少？
WHAI 的历史最低价是 0.068646 USD
WHAI 的交易量是多少？
WHAI 的 24 小时实时交易量为 -- USD
WHAI 今年会涨吗？
WHAI 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 WHAI 价格预测 获取更深入的分析。
