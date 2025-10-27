WhaleAI（WHAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.141747 $ 0.141747 $ 0.141747 24H最低价 $ 0.182353 $ 0.182353 $ 0.182353 24H最高价 24H最低价 $ 0.141747$ 0.141747 $ 0.141747 24H最高价 $ 0.182353$ 0.182353 $ 0.182353 历史最高 $ 0.532364$ 0.532364 $ 0.532364 最低价 $ 0.068646$ 0.068646 $ 0.068646 涨跌幅（1H） +0.50% 涨跌幅（1D） +27.86% 漲跌幅（7D） +31.26% 漲跌幅（7D） +31.26%

WhaleAI（WHAI）当前实时价格为 $0.182067。过去 24 小时内，WHAI 的交易价格在 $ 0.141747 至 $ 0.182353 之间波动，市场活跃度显著。WHAI 的历史最高价为 $ 0.532364，历史最低价为 $ 0.068646。

从短期表现来看，WHAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.50%，过去 24 小时内变动为 +27.86%，过去 7 天内累计变动为 +31.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WhaleAI（WHAI）市场信息

市值 $ 181.86K$ 181.86K $ 181.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 181.86K$ 181.86K $ 181.86K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

WhaleAI 的当前市值为 $ 181.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WHAI 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 181.86K。