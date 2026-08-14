WeSendit 今日价格

WeSendit (WSI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,33%。当前 WSI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WSI。

WeSendit 目前市值在 $ 371 353 排名第 #-，流通供应量为 845,94M WSI。过去 24 小时内，WSI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,312782，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WSI 在过去一小时内波动了 -0,24%，过去7 天内波动了 +5,58%。过去一天，总交易量达到 $ 1,39K。

WeSendit（WSI）市场信息

市值 $ 371,35K$ 371,35K $ 371,35K 成交量（24H） $ 1,39K$ 1,39K $ 1,39K 完全稀释市值 $ 653,20K$ 653,20K $ 653,20K 流通量 845,94M 845,94M 845,94M 总供应量 1 488 000 000,0 1 488 000 000,0 1 488 000 000,0

WeSendit 的当前市值为 $ 371,35K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1,39K。WSI 的流通量为 845,94M，总供应量是 1488000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 653,20K。