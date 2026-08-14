WeSendit 价格 (WSI)
WeSendit (WSI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,33%。当前 WSI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WSI。
WeSendit 目前市值在 $ 371 353 排名第 #-，流通供应量为 845,94M WSI。过去 24 小时内，WSI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,312782，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，WSI 在过去一小时内波动了 -0,24%，过去7 天内波动了 +5,58%。过去一天，总交易量达到 $ 1,39K。
WeSendit 的当前市值为 $ 371,35K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1,39K。WSI 的流通量为 845,94M，总供应量是 1488000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 653,20K。
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+5,58%
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今天内，WeSendit 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，WeSendit 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，WeSendit 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，WeSendit 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0,32%
|30天
|$ 0
|-36,72%
|60天
|$ 0
|-34,63%
|90天
|$ 0
|--
在 2040 年，WeSendit 的价格可能实现 0,00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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什么是WeSendit？
WeSendit是一种去中心化的文件共享与云存储网络解决方案，优先考虑用户的隐私和数据安全。通过其Web 3.0网络合作伙伴关系，WeSendit消除了存储空间限制，使用户相较于其他云服务商最高可节省80%的存储成本。WeSendit允许用户选择希望其数据传输所使用的网络，并为确保最高安全性，数据会以冗余方式存储在全球数千个可用区中。
What Makes WeSendit Unique？
WeSendit与其他云服务商的不同之处在于其对用户隐私和数据安全的高度重视。WeSendit采用去中心化的Web 3.0技术，打造可靠且安全的数据处理工具。此外，WeSendit的代币（WSI）不仅作为支付手段，还根据用户的订阅情况以及可选的“按需付费”服务套餐，向提交数据的用户发放代币作为奖励。
WeSendit（WSI）可用于哪些方面？
WeSendit的代币（WSI）可用于多种用途，例如支付定期服务费用、转账、交易，或兑换成其他加密资产。代币持有者还可从推荐奖励、质押奖励、已提供应用的使用、存储网络服务，以及活动计划中获益——当用户通过wesendit.com发送数据时，将获得代币奖励。
WeSendit 的实时价格是多少？
当前价格为 ¥，过去 24 小时价格变动 -0.32%。
市场情绪如何影响 WSI？
市场情绪受宏观经济状况、行业新闻以及 -- 生态系统发展动态的影响。积极的市场情绪通常与交易量上升和短期价格上涨相关。
WeSendit 的市值和全球排名是多少？
WeSendit 的市值为 ¥2535482.14733758122000，排名为第 3929 位，凸显了其在整体市场中的影响力和规模。
近期的交易活动如何？
WSI 的 24 小时交易量为 ¥--，表明全球交易者的活跃度很高。
WSI 今天的波动性如何？
该代币的波动性以 --% 衡量，帮助交易者评估市场是处于稳定状态还是快速波动。
今天的 24 小时交易区间是多少？
它在 ¥ 和 ¥ 之间波动，表明了日内价格的强弱。
哪些长期因素会影响 WeSendit？
影响因素包括流通供应量（845942547.3011883 枚代币）、Storage,BNB Chain Ecosystem,DePIN 内的采用趋势以及 -- 网络的整体吸引力。
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