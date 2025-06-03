Weedcoin 图标

Weedcoin 价格 (WEEDCOIN)

USD

Weedcoin (WEEDCOIN) 实时价格图表

$0.00040979
$0.00040979$0.00040979
+1.30%(1D)

今天 Weedcoin (WEEDCOIN) 的价格

今天 Weedcoin (WEEDCOIN) 的实时价格为 0.00040979 USD。目前其市值为 $ 414.58K USD。WEEDCOIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Weedcoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Weedcoin 当天价格变化为 +1.37%
- 其循环供应量为 999.61M USD

在获取 MEXC 上从 WEEDCOIN兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 WEEDCOIN 价格信息的首选平台。

Weedcoin (WEEDCOIN) 价格表现 USD

今天内，Weedcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Weedcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003247303
在过去60天内，Weedcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Weedcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.37%
30天$ +0.0003247303+79.24%
60天$ 0--
90天$ 0--

Weedcoin (WEEDCOIN) 价格分析

Weedcoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00039483
$ 0.00039483$ 0.00039483

$ 0.00043208
$ 0.00043208$ 0.00043208

$ 0.00271639
$ 0.00271639$ 0.00271639

-1.39%

+1.37%

-22.32%

Weedcoin (WEEDCOIN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 414.58K
$ 414.58K$ 414.58K

--
----

999.61M
999.61M 999.61M

什么是Weedcoin (WEEDCOIN)

A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, “Like Bitcoin but way higher,” emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a “stoner community” through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Weedcoin (WEEDCOIN) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Weedcoin (WEEDCOIN) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

WEEDCOIN 兑换为当地货币

1 WEEDCOIN 兑换 VND
10.78362385
1 WEEDCOIN 兑换 AUD
A$0.0006310766
1 WEEDCOIN 兑换 GBP
0.0003032446
1 WEEDCOIN 兑换 EUR
0.0003565173
1 WEEDCOIN 兑换 USD
$0.00040979
1 WEEDCOIN 兑换 MYR
RM0.0017375096
1 WEEDCOIN 兑换 TRY
0.0160350827
1 WEEDCOIN 兑换 JPY
¥0.058681928
1 WEEDCOIN 兑换 RUB
0.0323201373
1 WEEDCOIN 兑换 INR
0.0350903177
1 WEEDCOIN 兑换 IDR
Rp6.7178677776
1 WEEDCOIN 兑换 KRW
0.5644488439
1 WEEDCOIN 兑换 PHP
0.0228171072
1 WEEDCOIN 兑换 EGP
￡E.0.0203501714
1 WEEDCOIN 兑换 BRL
R$0.0023235093
1 WEEDCOIN 兑换 CAD
C$0.0005614123
1 WEEDCOIN 兑换 BDT
0.0500927296
1 WEEDCOIN 兑换 NGN
0.6483984233
1 WEEDCOIN 兑换 UAH
0.0170267745
1 WEEDCOIN 兑换 VES
Bs0.03933984
1 WEEDCOIN 兑换 PKR
Rs0.1152698291
1 WEEDCOIN 兑换 KZT
0.2099313191
1 WEEDCOIN 兑换 THB
฿0.013359154
1 WEEDCOIN 兑换 TWD
NT$0.0122977979
1 WEEDCOIN 兑换 AED
د.إ0.0015039293
1 WEEDCOIN 兑换 CHF
Fr0.0003360278
1 WEEDCOIN 兑换 HKD
HK$0.0032127536
1 WEEDCOIN 兑换 MAD
.د.م0.0037659701
1 WEEDCOIN 兑换 MXN
$0.0078802617