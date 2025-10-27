WECO（WECO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00007314 $ 0.00007314 $ 0.00007314 24H最低价 $ 0.00010214 $ 0.00010214 $ 0.00010214 24H最高价 24H最低价 $ 0.00007314$ 0.00007314 $ 0.00007314 24H最高价 $ 0.00010214$ 0.00010214 $ 0.00010214 历史最高 $ 0.00024876$ 0.00024876 $ 0.00024876 最低价 $ 0.00004419$ 0.00004419 $ 0.00004419 涨跌幅（1H） +0.30% 涨跌幅（1D） +30.25% 漲跌幅（7D） +105.31% 漲跌幅（7D） +105.31%

WECO（WECO）当前实时价格为 $0.00009878。过去 24 小时内，WECO 的交易价格在 $ 0.00007314 至 $ 0.00010214 之间波动，市场活跃度显著。WECO 的历史最高价为 $ 0.00024876，历史最低价为 $ 0.00004419。

从短期表现来看，WECO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.30%，过去 24 小时内变动为 +30.25%，过去 7 天内累计变动为 +105.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WECO（WECO）市场信息

市值 $ 98.78K$ 98.78K $ 98.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 98.78K$ 98.78K $ 98.78K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

WECO 的当前市值为 $ 98.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WECO 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 98.78K。