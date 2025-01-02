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Wecan 价格 (WECAN)

USD

Wecan (WECAN) 实时价格图表

$0.00124853
$0.00124853$0.00124853
-0.20%(1D)

今天 Wecan (WECAN) 的价格

今天 Wecan (WECAN) 的实时价格为 0.00124853 USD。目前其市值为 $ 2.15M USD。WECAN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wecan 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.12K USD
- Wecan 当天价格变化为 -0.24%
- 其循环供应量为 1.72B USD

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Wecan (WECAN) 价格表现 USD

今天内，Wecan 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Wecan 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004712265
在过去60天内，Wecan 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005572837
在过去90天内，Wecan 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000106667646842534

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.24%
30天$ -0.0004712265-37.74%
60天$ -0.0005572837-44.63%
90天$ +0.0000106667646842534+0.86%

Wecan (WECAN) 价格分析

Wecan 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00124842
$ 0.00124842$ 0.00124842

$ 0.00125577
$ 0.00125577$ 0.00125577

$ 0.01387676
$ 0.01387676$ 0.01387676

-0.05%

-0.24%

-4.73%

Wecan (WECAN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

$ 1.12K
$ 1.12K$ 1.12K

1.72B
1.72B 1.72B

什么是Wecan (WECAN)

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Wecan (WECAN) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wecan (WECAN) 的其他问题

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WECAN 兑换为当地货币

1 WECAN 兑换 AUD
A$0.001997648
1 WECAN 兑换 GBP
0.000998824
1 WECAN 兑换 EUR
0.0011985888
1 WECAN 兑换 USD
$0.00124853
1 WECAN 兑换 MYR
RM0.0055809291
1 WECAN 兑换 TRY
0.0440855943
1 WECAN 兑换 JPY
¥0.1960316953
1 WECAN 兑换 RUB
0.139211095
1 WECAN 兑换 INR
0.1070614475
1 WECAN 兑换 IDR
Rp20.1375778259
1 WECAN 兑换 PHP
0.0723148576
1 WECAN 兑换 EGP
￡E.0.0633753828
1 WECAN 兑换 BRL
R$0.007740886
1 WECAN 兑换 CAD
C$0.0017978832
1 WECAN 兑换 BDT
0.149199335
1 WECAN 兑换 NGN
1.9297154827
1 WECAN 兑换 UAH
0.0525755983
1 WECAN 兑换 VES
Bs0.06367503
1 WECAN 兑换 PKR
Rs0.347965311
1 WECAN 兑换 KZT
0.6553908529
1 WECAN 兑换 THB
฿0.0427996084
1 WECAN 兑换 TWD
NT$0.0410641517
1 WECAN 兑换 CHF
Fr0.001123677
1 WECAN 兑换 HKD
HK$0.0097010781
1 WECAN 兑换 MAD
.د.م0.0126226383