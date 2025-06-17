WebGenieAI 价格 (SN54)
今天 WebGenieAI (SN54) 的实时价格为 0.786399 USD。目前其市值为 $ 999.59K USD。SN54 兑换 USD 的价格为实时更新。
WebGenieAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- WebGenieAI 当天价格变化为 -21.22%
- 其循环供应量为 1.27M USD
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今天内，WebGenieAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2118403046982592。
在过去30天内，WebGenieAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，WebGenieAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，WebGenieAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.2118403046982592
|-21.22%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
WebGenieAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.31%
-21.22%
-50.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SN54 兑换 VND
₫20,694.089685
|1 SN54 兑换 AUD
A$1.19532648
|1 SN54 兑换 GBP
￡0.57407127
|1 SN54 兑换 EUR
€0.67630314
|1 SN54 兑换 USD
$0.786399
|1 SN54 兑换 MYR
RM3.33433176
|1 SN54 兑换 TRY
₺30.97625661
|1 SN54 兑换 JPY
¥113.6346555
|1 SN54 兑换 RUB
₽61.6536816
|1 SN54 兑换 INR
₹67.82691375
|1 SN54 兑换 IDR
Rp12,891.78482256
|1 SN54 兑换 KRW
₩1,072.84483575
|1 SN54 兑换 PHP
₱44.65959921
|1 SN54 兑换 EGP
￡E.39.43790985
|1 SN54 兑换 BRL
R$4.31733051
|1 SN54 兑换 CAD
C$1.06163865
|1 SN54 兑换 BDT
৳96.12941376
|1 SN54 兑换 NGN
₦1,215.45043041
|1 SN54 兑换 UAH
₴32.65915047
|1 SN54 兑换 VES
Bs80.212698
|1 SN54 兑换 PKR
Rs222.7081968
|1 SN54 兑换 KZT
₸403.06880745
|1 SN54 兑换 THB
฿25.55010351
|1 SN54 兑换 TWD
NT$23.21449848
|1 SN54 兑换 AED
د.إ2.88608433
|1 SN54 兑换 CHF
Fr0.63698319
|1 SN54 兑换 HKD
HK$6.16536816
|1 SN54 兑换 MAD
.د.م7.1562309
|1 SN54 兑换 MXN
$14.88653307