Web3 Whales 价格 (W3W)
今天 Web3 Whales (W3W) 的实时价格为 0.0221829 USD。目前其市值为 $ 2.07M USD。W3W 兑换 USD 的价格为实时更新。
Web3 Whales 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.77K USD
- Web3 Whales 当天价格变化为 -2.48%
- 其循环供应量为 93.38M USD
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今天内，Web3 Whales 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00056635880642324。
在过去30天内，Web3 Whales 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0041205246。
在过去60天内，Web3 Whales 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0065599870。
在过去90天内，Web3 Whales 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.010821759246886135。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00056635880642324
|-2.48%
|30天
|$ +0.0041205246
|+18.58%
|60天
|$ +0.0065599870
|+29.57%
|90天
|$ +0.010821759246886135
|+95.25%
Web3 Whales 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.04%
-2.48%
-0.37%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits.
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|1 W3W 兑换 AUD
A$0.03549264
|1 W3W 兑换 GBP
￡0.01774632
|1 W3W 兑换 EUR
€0.021295584
|1 W3W 兑换 USD
$0.0221829
|1 W3W 兑换 MYR
RM0.099157563
|1 W3W 兑换 TRY
₺0.783278199
|1 W3W 兑换 JPY
¥3.482937129
|1 W3W 兑换 RUB
₽2.47339335
|1 W3W 兑换 INR
₹1.902183675
|1 W3W 兑换 IDR
Rp357.788659587
|1 W3W 兑换 PHP
₱1.284833568
|1 W3W 兑换 EGP
￡E.1.126004004
|1 W3W 兑换 BRL
R$0.13753398
|1 W3W 兑换 CAD
C$0.031943376
|1 W3W 兑换 BDT
৳2.65085655
|1 W3W 兑换 NGN
₦34.285668411
|1 W3W 兑换 UAH
₴0.934121919
|1 W3W 兑换 VES
Bs1.1313279
|1 W3W 兑换 PKR
Rs6.18237423
|1 W3W 兑换 KZT
₸11.644469697
|1 W3W 兑换 THB
฿0.760651641
|1 W3W 兑换 TWD
NT$0.729595581
|1 W3W 兑换 CHF
Fr0.01996461
|1 W3W 兑换 HKD
HK$0.172361133
|1 W3W 兑换 MAD
.د.م0.224269119