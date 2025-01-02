今天 Web3 Whales (W3W) 的价格

今天 Web3 Whales (W3W) 的实时价格为 0.0221829 USD。目前其市值为 $ 2.07M USD。W3W 兑换 USD 的价格为实时更新。

Web3 Whales 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 3.77K USD

- Web3 Whales 当天价格变化为 -2.48%

- 其循环供应量为 93.38M USD

在获取 MEXC 上从 W3W兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 W3W 价格信息的首选平台。