Web 3 Dollar 价格 (USD3)

USD

Web 3 Dollar (USD3) 实时价格图表

$1.034
$1.034$1.034
+0.10%(1D)

今天 Web 3 Dollar (USD3) 的价格

今天 Web 3 Dollar (USD3) 的实时价格为 1.034 USD。目前其市值为 $ 32.28M USD。USD3 兑换 USD 的价格为实时更新。
Web 3 Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.45K USD
- Web 3 Dollar 当天价格变化为 +0.11%
- 其循环供应量为 31.23M USD

在获取 MEXC 上从 USD3兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 USD3 价格信息的首选平台。

Web 3 Dollar (USD3) 价格表现 USD

今天内，Web 3 Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00109714
在过去30天内，Web 3 Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0179009182
在过去60天内，Web 3 Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0132367510
在过去90天内，Web 3 Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0122823454411687

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00109714+0.11%
30天$ +0.0179009182+1.73%
60天$ +0.0132367510+1.28%
90天$ +0.0122823454411687+1.20%

Web 3 Dollar (USD3) 价格分析

Web 3 Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 1.066
$ 1.066$ 1.066

--

+0.11%

+0.29%

Web 3 Dollar (USD3) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 32.28M
$ 32.28M$ 32.28M

$ 15.45K
$ 15.45K$ 15.45K

31.23M
31.23M 31.23M

什么是Web 3 Dollar (USD3)

The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Web 3 Dollar (USD3) 资源

官网

大家还在问：关于 Web 3 Dollar (USD3) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

USD3 兑换为当地货币

1 USD3 兑换 AUD
A$1.6544
1 USD3 兑换 GBP
0.8272
1 USD3 兑换 EUR
0.99264
1 USD3 兑换 USD
$1.034
1 USD3 兑换 MYR
RM4.62198
1 USD3 兑换 TRY
36.51054
1 USD3 兑换 JPY
¥162.34834
1 USD3 兑换 RUB
115.291
1 USD3 兑换 INR
88.6655
1 USD3 兑换 IDR
Rp16,677.41702
1 USD3 兑换 PHP
59.89962
1 USD3 兑换 EGP
￡E.52.48584
1 USD3 兑换 BRL
R$6.4108
1 USD3 兑换 CAD
C$1.48896
1 USD3 兑换 BDT
123.563
1 USD3 兑换 NGN
1,598.14006
1 USD3 兑换 UAH
43.54174
1 USD3 兑换 VES
Bs52.734
1 USD3 兑换 PKR
Rs288.1758
1 USD3 兑换 KZT
542.77762
1 USD3 兑换 THB
฿35.45586
1 USD3 兑换 TWD
NT$34.00826
1 USD3 兑换 CHF
Fr0.9306
1 USD3 兑换 HKD
HK$8.03418
1 USD3 兑换 MAD
.د.م10.45374