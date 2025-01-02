今天 Web 3 Dollar (USD3) 的价格

今天 Web 3 Dollar (USD3) 的实时价格为 1.034 USD。目前其市值为 $ 32.28M USD。USD3 兑换 USD 的价格为实时更新。

Web 3 Dollar 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 15.45K USD

- Web 3 Dollar 当天价格变化为 +0.11%

- 其循环供应量为 31.23M USD

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