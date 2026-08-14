WeatherXM 今日价格

WeatherXM (WXM) 今日实时价格为 $ 0.006971，过去 24 小时内变化了 6.26%。当前 WXM 兑 USD 的汇率为 $ 0.006971 每 WXM。

WeatherXM 目前市值在 $ 181,943 排名第 #-，流通供应量为 26.10M WXM。过去 24 小时内，WXM 的交易价格在 $ 0.00697116（低点）和 $ 0.0084401（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.38，而历史最低价为 $ 0.00446604。

短期表现方面，WXM 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 -1.65%。过去一天，总交易量达到 $ 178.10。

WeatherXM（WXM）市场信息

市值 $ 181.94K$ 181.94K $ 181.94K 成交量（24H） $ 178.10$ 178.10 $ 178.10 完全稀释市值 $ 697.11K$ 697.11K $ 697.11K 流通量 26.10M 26.10M 26.10M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

WeatherXM 的当前市值为 $ 181.94K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 178.10。WXM 的流通量为 26.10M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 697.11K。