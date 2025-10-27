We Love Legs（LEGS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00008925 $ 0.00008925 $ 0.00008925 24H最低价 $ 0.00009432 $ 0.00009432 $ 0.00009432 24H最高价 24H最低价 $ 0.00008925$ 0.00008925 $ 0.00008925 24H最高价 $ 0.00009432$ 0.00009432 $ 0.00009432 历史最高 $ 0.00076242$ 0.00076242 $ 0.00076242 最低价 $ 0.00005467$ 0.00005467 $ 0.00005467 涨跌幅（1H） -0.67% 涨跌幅（1D） +2.25% 漲跌幅（7D） +28.01% 漲跌幅（7D） +28.01%

We Love Legs（LEGS）当前实时价格为 $0.00009277。过去 24 小时内，LEGS 的交易价格在 $ 0.00008925 至 $ 0.00009432 之间波动，市场活跃度显著。LEGS 的历史最高价为 $ 0.00076242，历史最低价为 $ 0.00005467。

从短期表现来看，LEGS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.67%，过去 24 小时内变动为 +2.25%，过去 7 天内累计变动为 +28.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

We Love Legs（LEGS）市场信息

市值 $ 92.78K$ 92.78K $ 92.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 92.78K$ 92.78K $ 92.78K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

We Love Legs 的当前市值为 $ 92.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LEGS 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 92.78K。