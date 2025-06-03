WAYGU CASH 价格 (WAYGU)
今天 WAYGU CASH (WAYGU) 的实时价格为 0.00206668 USD。目前其市值为 $ 2.07M USD。WAYGU 兑换 USD 的价格为实时更新。
WAYGU CASH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- WAYGU CASH 当天价格变化为 -6.01%
- 其循环供应量为 999.88M USD
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今天内，WAYGU CASH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000132287528423275。
在过去30天内，WAYGU CASH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，WAYGU CASH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，WAYGU CASH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000132287528423275
|-6.01%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
WAYGU CASH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.33%
-6.01%
-73.61%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.
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|1 WAYGU 兑换 VND
₫54.3846842
|1 WAYGU 兑换 AUD
A$0.0031826872
|1 WAYGU 兑换 GBP
￡0.0015086764
|1 WAYGU 兑换 EUR
€0.0017980116
|1 WAYGU 兑换 USD
$0.00206668
|1 WAYGU 兑换 MYR
RM0.0087627232
|1 WAYGU 兑换 TRY
₺0.080910522
|1 WAYGU 兑换 JPY
¥0.295225238
|1 WAYGU 兑换 RUB
₽0.1625857156
|1 WAYGU 兑换 INR
₹0.1768458076
|1 WAYGU 兑换 IDR
Rp33.8799945792
|1 WAYGU 兑换 KRW
₩2.8388329816
|1 WAYGU 兑换 PHP
₱0.1149900752
|1 WAYGU 兑换 EGP
￡E.0.1026726624
|1 WAYGU 兑换 BRL
R$0.0117180756
|1 WAYGU 兑换 CAD
C$0.0028313516
|1 WAYGU 兑换 BDT
৳0.2519076252
|1 WAYGU 兑换 NGN
₦3.2648790636
|1 WAYGU 兑换 UAH
₴0.0859118876
|1 WAYGU 兑换 VES
Bs0.19840128
|1 WAYGU 兑换 PKR
Rs0.5813364172
|1 WAYGU 兑换 KZT
₸1.054420136
|1 WAYGU 兑换 THB
฿0.0672291004
|1 WAYGU 兑换 TWD
NT$0.0619797332
|1 WAYGU 兑换 AED
د.إ0.0075847156
|1 WAYGU 兑换 CHF
Fr0.0016740108
|1 WAYGU 兑换 HKD
HK$0.0162027712
|1 WAYGU 兑换 MAD
.د.م0.0189721224
|1 WAYGU 兑换 MXN
$0.0397009228