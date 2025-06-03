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WAYGU CASH 价格 (WAYGU)

USD

WAYGU CASH (WAYGU) 实时价格图表

$0.00206668
$0.00206668$0.00206668
-6.00%(1D)

今天 WAYGU CASH (WAYGU) 的价格

今天 WAYGU CASH (WAYGU) 的实时价格为 0.00206668 USD。目前其市值为 $ 2.07M USD。WAYGU 兑换 USD 的价格为实时更新。
WAYGU CASH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- WAYGU CASH 当天价格变化为 -6.01%
- 其循环供应量为 999.88M USD

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WAYGU CASH (WAYGU) 价格表现 USD

今天内，WAYGU CASH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000132287528423275
在过去30天内，WAYGU CASH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，WAYGU CASH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，WAYGU CASH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000132287528423275-6.01%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

WAYGU CASH (WAYGU) 价格分析

WAYGU CASH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00205671
$ 0.00205671$ 0.00205671

$ 0.00220319
$ 0.00220319$ 0.00220319

$ 0.02553709
$ 0.02553709$ 0.02553709

-1.33%

-6.01%

-73.61%

WAYGU CASH (WAYGU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

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999.88M
999.88M 999.88M

什么是WAYGU CASH (WAYGU)

Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.

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官网

大家还在问：关于 WAYGU CASH (WAYGU) 的其他问题

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WAYGU 兑换为当地货币

1 WAYGU 兑换 VND
54.3846842
1 WAYGU 兑换 AUD
A$0.0031826872
1 WAYGU 兑换 GBP
0.0015086764
1 WAYGU 兑换 EUR
0.0017980116
1 WAYGU 兑换 USD
$0.00206668
1 WAYGU 兑换 MYR
RM0.0087627232
1 WAYGU 兑换 TRY
0.080910522
1 WAYGU 兑换 JPY
¥0.295225238
1 WAYGU 兑换 RUB
0.1625857156
1 WAYGU 兑换 INR
0.1768458076
1 WAYGU 兑换 IDR
Rp33.8799945792
1 WAYGU 兑换 KRW
2.8388329816
1 WAYGU 兑换 PHP
0.1149900752
1 WAYGU 兑换 EGP
￡E.0.1026726624
1 WAYGU 兑换 BRL
R$0.0117180756
1 WAYGU 兑换 CAD
C$0.0028313516
1 WAYGU 兑换 BDT
0.2519076252
1 WAYGU 兑换 NGN
3.2648790636
1 WAYGU 兑换 UAH
0.0859118876
1 WAYGU 兑换 VES
Bs0.19840128
1 WAYGU 兑换 PKR
Rs0.5813364172
1 WAYGU 兑换 KZT
1.054420136
1 WAYGU 兑换 THB
฿0.0672291004
1 WAYGU 兑换 TWD
NT$0.0619797332
1 WAYGU 兑换 AED
د.إ0.0075847156
1 WAYGU 兑换 CHF
Fr0.0016740108
1 WAYGU 兑换 HKD
HK$0.0162027712
1 WAYGU 兑换 MAD
.د.م0.0189721224
1 WAYGU 兑换 MXN
$0.0397009228