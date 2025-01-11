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WAXE 价格 (WAXE)

USD

WAXE (WAXE) 实时价格图表

$46.01
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-2.40%(1D)

今天 WAXE (WAXE) 的价格

今天 WAXE (WAXE) 的实时价格为 46.01 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WAXE 兑换 USD 的价格为实时更新。
WAXE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.82K USD
- WAXE 当天价格变化为 -2.47%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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WAXE (WAXE) 价格表现 USD

今天内，WAXE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.16887264215948
在过去30天内，WAXE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.0907718490
在过去60天内，WAXE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +12.8573334650
在过去90天内，WAXE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +11.2887084745989

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -1.16887264215948-2.47%
30天$ -5.0907718490-11.06%
60天$ +12.8573334650+27.94%
90天$ +11.2887084745989+32.51%

WAXE (WAXE) 价格分析

WAXE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 44.88
$ 44.88$ 44.88

$ 47.44
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$ 9,726.54
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+0.47%

-2.47%

+6.60%

WAXE (WAXE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 12.82K
$ 12.82K$ 12.82K

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什么是WAXE (WAXE)

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WAXE (WAXE) 资源

官网

大家还在问：关于 WAXE (WAXE) 的其他问题

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WAXE 兑换为当地货币

1 WAXE 兑换 AUD
A$74.5362
1 WAXE 兑换 GBP
37.2681
1 WAXE 兑换 EUR
44.6297
1 WAXE 兑换 USD
$46.01
1 WAXE 兑换 MYR
RM206.5849
1 WAXE 兑换 TRY
1,629.2141
1 WAXE 兑换 JPY
¥7,255.777
1 WAXE 兑换 RUB
4,704.5225
1 WAXE 兑换 INR
3,963.3014
1 WAXE 兑换 IDR
Rp742,096.6703
1 WAXE 兑换 PHP
2,698.0264
1 WAXE 兑换 EGP
￡E.2,326.7257
1 WAXE 兑换 BRL
R$281.1211
1 WAXE 兑换 CAD
C$66.2544
1 WAXE 兑换 BDT
5,612.2998
1 WAXE 兑换 NGN
71,332.9838
1 WAXE 兑换 UAH
1,945.3028
1 WAXE 兑换 VES
Bs2,438.53
1 WAXE 兑换 PKR
Rs12,812.4047
1 WAXE 兑换 KZT
24,279.477
1 WAXE 兑换 THB
฿1,597.4672
1 WAXE 兑换 TWD
NT$1,521.0906
1 WAXE 兑换 CHF
Fr41.8691
1 WAXE 兑换 HKD
HK$357.9578
1 WAXE 兑换 MAD
.د.م461.9404