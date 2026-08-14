Wave Swap 今日价格

Wave Swap (WAVE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 WAVE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WAVE。

Wave Swap 目前市值在 $ 25,602 排名第 #-，流通供应量为 999.25M WAVE。过去 24 小时内，WAVE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00397888，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WAVE 在过去一小时内波动了 -0.24%，过去7 天内波动了 -35.22%。过去一天，总交易量达到 --。

Wave Swap（WAVE）市场信息

市值 $ 25.60K$ 25.60K $ 25.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.60K$ 25.60K $ 25.60K 流通量 999.25M 999.25M 999.25M 总供应量 999,249,864.375185 999,249,864.375185 999,249,864.375185

Wave Swap 的当前市值为 $ 25.60K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAVE 的流通量为 999.25M，总供应量是 999249864.375185，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.60K。