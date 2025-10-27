WaterMinder（WMDR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00259935$ 0.00259935 $ 0.00259935 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +6.88% 涨跌幅（1D） +7.97% 漲跌幅（7D） +69.10% 漲跌幅（7D） +69.10%

WaterMinder（WMDR）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，WMDR 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。WMDR 的历史最高价为 $ 0.00259935，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，WMDR 在过去 1 小时内的价格变动为 +6.88%，过去 24 小时内变动为 +7.97%，过去 7 天内累计变动为 +69.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WaterMinder（WMDR）市场信息

市值 $ 347.01K$ 347.01K $ 347.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 347.01K$ 347.01K $ 347.01K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 总供应量 999,968,207.096616 999,968,207.096616 999,968,207.096616

WaterMinder 的当前市值为 $ 347.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WMDR 的流通量为 999.97M，总供应量是 999968207.096616，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 347.01K。