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Wateract 价格 (WTR)

USD

Wateract (WTR) 实时价格图表

$3.19
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+1.80%(1D)

今天 Wateract (WTR) 的价格

今天 Wateract (WTR) 的实时价格为 3.19 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wateract 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 70.37K USD
- Wateract 当天价格变化为 +1.84%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wateract (WTR) 价格表现 USD

今天内，Wateract 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.057776
在过去30天内，Wateract 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3614573050
在过去60天内，Wateract 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3454549890
在过去90天内，Wateract 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4334101645404674

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.057776+1.84%
30天$ +0.3614573050+11.33%
60天$ +0.3454549890+10.83%
90天$ +0.4334101645404674+15.72%

Wateract (WTR) 价格分析

Wateract 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.13
$ 3.13$ 3.13

$ 3.22
$ 3.22$ 3.22

$ 3.22
$ 3.22$ 3.22

+0.24%

+1.84%

+4.27%

Wateract (WTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 70.37K
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什么是Wateract (WTR)

Wateract (WTR) the ReFi token powering large-scale water reuse worth voluntary water credits enabling solid and transparent water offsetting compliant with ESG reporting standards.

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Wateract (WTR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wateract (WTR) 的其他问题

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WTR 兑换为当地货币

1 WTR 兑换 AUD
A$5.1678
1 WTR 兑换 GBP
2.5839
1 WTR 兑换 EUR
3.0943
1 WTR 兑换 USD
$3.19
1 WTR 兑换 MYR
RM14.3231
1 WTR 兑换 TRY
112.9579
1 WTR 兑换 JPY
¥503.063
1 WTR 兑换 RUB
326.1775
1 WTR 兑换 INR
274.7866
1 WTR 兑换 IDR
Rp51,451.6057
1 WTR 兑换 PHP
187.0616
1 WTR 兑换 EGP
￡E.161.3183
1 WTR 兑换 BRL
R$19.4909
1 WTR 兑换 CAD
C$4.5936
1 WTR 兑换 BDT
389.1162
1 WTR 兑换 NGN
4,945.7122
1 WTR 兑换 UAH
134.8732
1 WTR 兑换 VES
Bs169.07
1 WTR 兑换 PKR
Rs888.3193
1 WTR 兑换 KZT
1,683.363
1 WTR 兑换 THB
฿110.7568
1 WTR 兑换 TWD
NT$105.4614
1 WTR 兑换 CHF
Fr2.9029
1 WTR 兑换 HKD
HK$24.8182
1 WTR 兑换 MAD
.د.م32.0276