Wateract 价格 (WTR)
今天 Wateract (WTR) 的实时价格为 3.19 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wateract 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 70.37K USD
- Wateract 当天价格变化为 +1.84%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wateract 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.057776。
在过去30天内，Wateract 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3614573050。
在过去60天内，Wateract 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3454549890。
在过去90天内，Wateract 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4334101645404674。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.057776
|+1.84%
|30天
|$ +0.3614573050
|+11.33%
|60天
|$ +0.3454549890
|+10.83%
|90天
|$ +0.4334101645404674
|+15.72%
Wateract 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.24%
+1.84%
+4.27%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Wateract (WTR) the ReFi token powering large-scale water reuse worth voluntary water credits enabling solid and transparent water offsetting compliant with ESG reporting standards.
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|1 WTR 兑换 AUD
A$5.1678
|1 WTR 兑换 GBP
￡2.5839
|1 WTR 兑换 EUR
€3.0943
|1 WTR 兑换 USD
$3.19
|1 WTR 兑换 MYR
RM14.3231
|1 WTR 兑换 TRY
₺112.9579
|1 WTR 兑换 JPY
¥503.063
|1 WTR 兑换 RUB
₽326.1775
|1 WTR 兑换 INR
₹274.7866
|1 WTR 兑换 IDR
Rp51,451.6057
|1 WTR 兑换 PHP
₱187.0616
|1 WTR 兑换 EGP
￡E.161.3183
|1 WTR 兑换 BRL
R$19.4909
|1 WTR 兑换 CAD
C$4.5936
|1 WTR 兑换 BDT
৳389.1162
|1 WTR 兑换 NGN
₦4,945.7122
|1 WTR 兑换 UAH
₴134.8732
|1 WTR 兑换 VES
Bs169.07
|1 WTR 兑换 PKR
Rs888.3193
|1 WTR 兑换 KZT
₸1,683.363
|1 WTR 兑换 THB
฿110.7568
|1 WTR 兑换 TWD
NT$105.4614
|1 WTR 兑换 CHF
Fr2.9029
|1 WTR 兑换 HKD
HK$24.8182
|1 WTR 兑换 MAD
.د.م32.0276