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WATER Coin 价格 (WATER)

USD

WATER Coin (WATER) 实时价格图表

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-0.80%(1D)

今天 WATER Coin (WATER) 的价格

今天 WATER Coin (WATER) 的实时价格为 0.00001054 USD。目前其市值为 $ 770.30K USD。WATER 兑换 USD 的价格为实时更新。
WATER Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- WATER Coin 当天价格变化为 -0.97%
- 其循环供应量为 73.11B USD

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WATER Coin (WATER) 价格表现 USD

今天内，WATER Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，WATER Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000014147
在过去60天内，WATER Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000006981
在过去90天内，WATER Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000001658487068061193

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.97%
30天$ -0.0000014147-13.42%
60天$ +0.0000006981+6.62%
90天$ +0.000001658487068061193+18.67%

WATER Coin (WATER) 价格分析

WATER Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00001028
$ 0.00001028$ 0.00001028

$ 0.00001099
$ 0.00001099$ 0.00001099

$ 0.00277966
$ 0.00277966$ 0.00277966

-0.87%

-0.97%

-1.73%

WATER Coin (WATER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 770.30K
$ 770.30K$ 770.30K

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73.11B
73.11B 73.11B

什么是WATER Coin (WATER)

Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.

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WATER Coin (WATER) 资源

白皮书
官网

WATER Coin（WATER）代币经济

了解 WATER Coin（WATER）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 WATER 代币的完整经济学

大家还在问：关于 WATER Coin (WATER) 的其他问题

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WATER 兑换为当地货币

1 WATER 兑换 VND
0.2773601
1 WATER 兑换 AUD
A$0.0000160208
1 WATER 兑换 GBP
0.0000076942
1 WATER 兑换 EUR
0.0000090644
1 WATER 兑换 USD
$0.00001054
1 WATER 兑换 MYR
RM0.0000446896
1 WATER 兑换 TRY
0.0004151706
1 WATER 兑换 JPY
¥0.00152303
1 WATER 兑换 RUB
0.000826336
1 WATER 兑换 INR
0.000909075
1 WATER 兑换 IDR
Rp0.1727868576
1 WATER 兑换 KRW
0.014379195
1 WATER 兑换 PHP
0.0005985666
1 WATER 兑换 EGP
￡E.0.000528581
1 WATER 兑换 BRL
R$0.0000578646
1 WATER 兑换 CAD
C$0.000014229
1 WATER 兑换 BDT
0.0012884096
1 WATER 兑换 NGN
0.0162905186
1 WATER 兑换 UAH
0.0004377262
1 WATER 兑换 VES
Bs0.00107508
1 WATER 兑换 PKR
Rs0.002984928
1 WATER 兑换 KZT
0.005402277
1 WATER 兑换 THB
฿0.0003424446
1 WATER 兑换 TWD
NT$0.0003111408
1 WATER 兑换 AED
د.إ0.0000386818
1 WATER 兑换 CHF
Fr0.0000085374
1 WATER 兑换 HKD
HK$0.0000826336
1 WATER 兑换 MAD
.د.م0.000095914
1 WATER 兑换 MXN
$0.0001995222