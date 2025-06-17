WATER Coin 价格 (WATER)
今天 WATER Coin (WATER) 的实时价格为 0.00001054 USD。目前其市值为 $ 770.30K USD。WATER 兑换 USD 的价格为实时更新。
WATER Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- WATER Coin 当天价格变化为 -0.97%
- 其循环供应量为 73.11B USD
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今天内，WATER Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，WATER Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000014147。
在过去60天内，WATER Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000006981。
在过去90天内，WATER Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000001658487068061193。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.97%
|30天
|$ -0.0000014147
|-13.42%
|60天
|$ +0.0000006981
|+6.62%
|90天
|$ +0.000001658487068061193
|+18.67%
WATER Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.87%
-0.97%
-1.73%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.
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|1 WATER 兑换 VND
₫0.2773601
|1 WATER 兑换 AUD
A$0.0000160208
|1 WATER 兑换 GBP
￡0.0000076942
|1 WATER 兑换 EUR
€0.0000090644
|1 WATER 兑换 USD
$0.00001054
|1 WATER 兑换 MYR
RM0.0000446896
|1 WATER 兑换 TRY
₺0.0004151706
|1 WATER 兑换 JPY
¥0.00152303
|1 WATER 兑换 RUB
₽0.000826336
|1 WATER 兑换 INR
₹0.000909075
|1 WATER 兑换 IDR
Rp0.1727868576
|1 WATER 兑换 KRW
₩0.014379195
|1 WATER 兑换 PHP
₱0.0005985666
|1 WATER 兑换 EGP
￡E.0.000528581
|1 WATER 兑换 BRL
R$0.0000578646
|1 WATER 兑换 CAD
C$0.000014229
|1 WATER 兑换 BDT
৳0.0012884096
|1 WATER 兑换 NGN
₦0.0162905186
|1 WATER 兑换 UAH
₴0.0004377262
|1 WATER 兑换 VES
Bs0.00107508
|1 WATER 兑换 PKR
Rs0.002984928
|1 WATER 兑换 KZT
₸0.005402277
|1 WATER 兑换 THB
฿0.0003424446
|1 WATER 兑换 TWD
NT$0.0003111408
|1 WATER 兑换 AED
د.إ0.0000386818
|1 WATER 兑换 CHF
Fr0.0000085374
|1 WATER 兑换 HKD
HK$0.0000826336
|1 WATER 兑换 MAD
.د.م0.000095914
|1 WATER 兑换 MXN
$0.0001995222