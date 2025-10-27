WATCHDOGS（WATCH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00003304 $ 0.00003514
24H最低价 $ 0.00003304
24H最高价 $ 0.00003514
历史最高 $ 0.0001647
最低价 $ 0.00003076
涨跌幅（1H） +0.29%
涨跌幅（1D） +5.92%
漲跌幅（7D） +8.15%

WATCHDOGS（WATCH）当前实时价格为 $0.00003502。过去 24 小时内，WATCH 的交易价格在 $ 0.00003304 至 $ 0.00003514 之间波动，市场活跃度显著。WATCH 的历史最高价为 $ 0.0001647，历史最低价为 $ 0.00003076。

从短期表现来看，WATCH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.29%，过去 24 小时内变动为 +5.92%，过去 7 天内累计变动为 +8.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WATCHDOGS（WATCH）市场信息

市值 $ 35.02K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 35.02K
流通量 1.00B
总供应量 1,000,000,000.0

WATCHDOGS 的当前市值为 $ 35.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WATCH 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.02K。